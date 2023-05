VodafoneZiggo verliest klanten op vast, wint op mobiel

Tegenover de toevoeging van 10.000 breedbandklanten in het zakelijke segment stond een verlies van 18.500 huishoudens in de consumentenmarkt, zo maakte het woensdagochtend bekend. Omdat andere partijen als KPN, Delta en de combinatie van Open Dutch Fiber en TMobile in hoog tempo glasvezel uitrollen in steeds meer dorpen en steden, is op die markt een hevige concurrentieslag uitgebroken.

Ziggo maakt bekend een nieuwe upgrade voor zijn netwerk voor te bereiden, waardoor nog hogere snelheden mogelijk worden dan de 1 gigabit per seconde die Ziggo nu biedt. Tot nu toe lijken echter maar relatief weinig consumenten op de markt bereid om veel meer te betalen voor snelheden hoger dan 100 megabit. De opbrengst per vaste gebruiker nam ondanks een tariefverhoging iets af, doordat huishoudens minder extra diensten afnamen. Om de toenemende kosten te compenseren voert het in juli een nieuwe tariefsverhoging van 8,5% in. Volgens cfo Ritchy Drost zitten die kosten vooral in hogere energie- en arbeidskosten. „We zijn blij een nieuwe cao te hebben gesloten voor onze mensen, maar de loonsverhoging die daarin is afgesproken zie je één op één terug in de kosten.”

Voetbalrechten

De omzet van de mobiele tak Vodafone steeg, dankzij een groei van 7,3% op de consumentenmarkt en een 3,1% toename op de zakelijke markt ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal actieve simkaarten steeg met 38.500, waarvan bijna de helft werd afgezet in de zakelijke markt. Daardoor heeft Vodafone bijna 5,5 miljoen klanten in Nederland voor zijn mobiele diensten, het aantal abonnees voor vast internet is 3,3 miljoen.

Vorige week maakte een consortium met VodafoneZiggo, KPN, Delta en T-Mobile samen €180 miljoen per jaar te bieden voor de Nederlandse voetbalrechten voor zeven jaar vanaf 2025, met een optie voor nog vijf. Als het de telecompartijen lukt om zo ESPN af te troeven, ontstaat volgens Drost een ’win-win’-situatie. Volgens hem wil het consortium het Nederlandse voetbal zo ’voor iedereen betaalbaar en breed toegankelijk’ houden. „We snijden de tussenlaag ertussen uit.” Of voor delen van het voetbalaanbod toch extra betaald zal moeten worden, zegt Drost niet te kunnen zeggen.