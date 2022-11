Inflatie koelt flink af in november, maar nog ruim 10% omhoog

Het dagelijks leven werd deze maand 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. In oktober stegen de consumentenprijzen nog met 16,8 procent op jaarbasis.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. De hogere energiekosten werken ook door in de voedselprijzen. Niet alleen in Nederland maar in de hele eurozone betalen consumenten meer voor hun dagelijkse boodschappen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank waarschuwde eerder deze week nog dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over de piek heen is.

Rente

De ECB heeft de rentes al meerdere keren verhoogd om de inflatie terug te brengen richting de 2 procent. In december zal de rente in de eurozone naar verwachting opnieuw worden opgeschroefd.

Het inflatiecijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt later. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.