Voorspelde faillissementsgolf blijft uit, hoe staan bedrijven ervoor?

Door Gabi Ouwerkerk

Amsterdam - Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de verplichte lockdown kondigen experts de komst van een faillissementsgolf aan. Maar ook nu alle steun gestopt is en we midden in een energiecrisis zitten, vallen bedrijven niet massaal om. „Als we de afgelopen twee kwartalen weglaten, heeft Nederland het na de coronadip economisch gezien goed gedaan”, aldus hoofd Nederlandse economie Hugo Erken van Rabo Research. „Beter dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Duitsland.”