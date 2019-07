’Aflossingsvrije hypotheek onrechtmatig, restschuld voor bank’

Toen de huizen van de man per executie werden verkocht, waren de prijzen enorm gezakt. Foto uit 2010, toen het aanbod groot was. Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

Amsterdam - Een hypotheekadviseur die op de vorige top van de huizenmarkt, in 2007, een tweede woning kocht met een aflossingsvrije hypotheek, die later per executie voor veel minder werden verkocht, heeft tevergeefs geprobeerd ING als hypotheekverstrekker aansprakelijk te stellen voor zijn enorme restschuld.