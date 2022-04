Premium Het beste van De Telegraaf

Makelaars ruziën na drie jaar Onno Hoes nog net zo hard: ’Het is hier net de KLM’

Door Bart Mos Kopieer naar clipboard

Onno Hoes met zijn toenmalige partner Albert Verlinde in Maastricht. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na drie jaar stopt Onno Hoes in augustus als voorzitter van makelaarsvereniging NVM. Hij heeft geen zin in een tweede termijn. Hoes laat de vereniging ruziënd achter, net als bij z’n aantreden het geval was.