Huurders in nood: ’We staan met onze rug tegen de muur’

Jan en Diny: „Voor huurders is het een drama, want we kunnen geen kant op.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Amsterdam - „Vanaf ons vijftiende jaar hebben mijn vrouw en ik altijd keihard gewerkt. Prima, we waren blij dat te kunnen doen, maar financieel wordt het er niet beter op”, zegt Jan van der Linden uit Heemskerk. „Dat heeft alles te maken met de woonlasten die alleen maar hoger en hoger geworden zijn. Voor huurders is dat een drama, want we kunnen geen kant op.”