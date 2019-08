Apple-topman legt Trump gevolg heffingen uit

Apple laat vrijwel al zijn producten als iPhones, iPads en Mac-computers in China maken. Die gelden daardoor als Chinese goederen waar een heffing over moet worden betaald. Samsung produceert juist veel in thuisland Zuid-Korea. Dat land sloot vorig jaar juist een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten.

Trump kondigde onlangs aan extra importheffingen op Chinese producten in te stellen per 1 september. Voor onder meer laptops en mobiele telefoons stelde hij de nieuwe heffingen later uit naar half december. Over Apple-producten als de AirPods-oordopjes, smartwatch en HomePod-speaker wordt wel vanaf 1 september de extra invoerbelasting geheven.