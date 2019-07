'Resultaat KPN beter dan verwacht'

Volgens Berenberg is het "niet karakteristiek" voor KPN om de winstprognose te verhogen. Het bedrijf denkt nu dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dit jaar bescheiden zal toenemen, terwijl eerder werd gezegd dat het resultaat in lijn zou liggen met vorig jaar. Berenberg stelt verder dat KPN in een goede positie is gebracht voor verdere kostenbesparingen en verbetering van de winst. Het advies staat op buy.

Ook KBC Securities sprak van een duidelijk beter dan verwacht winstcijfer, wat volgens de bank bewijst dat KPN goed in staat is om kosten te besparen. Het advies bij KBC staat op hold, met een koersdoel van 2,90 euro.

KPN noteerde woensdag kort na aanvang 2,1 procent hoger op 2,63 euro.