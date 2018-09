Banken schieten Vestas te hulp met lening

Het krediet werd verstrekt door negen internationale banken en zorgt ervoor dat Vestas op korte termijn geen extra aandelen hoeft uit te geven om geld op te halen. Het bedrijf kampt met overcapaciteit, hoge kosten en een lagere vraag. Om kosten te besparen, worden duizenden banen geschrapt.

In de afgelopen maanden werd al gespeculeerd dat Vestas zou kunnen worden overgenomen. In augustus maakte het bedrijf bekend onderhandelingen te voeren met het Japanse Mitsubishi Heavy Industries over samenwerking.

Op de beurs in Kopenhagen werd het nieuws over de kredietfaciliteit goed ontvangen. Het aandeel Vestas sprong meer dan 18 procent omhoog.