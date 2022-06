Barbecue vergroent, maar: ’Nog vooral gericht op mannen die veel vlees eten’

Verhalen achter het nieuws

Zó minder je met suiker!

Het is de Week Tegen Suiker en daarom vroeg VROUW zich af: hoe kunnen we suiker minderen? We spraken medicus/auteur William Cortvriendt (64) - van onder meer Hoe word je 100 en Lichter. „Vaak denken mensen beter bezig te zijn door kunstmatige zoetstoffen te nemen in plaats van suiker, maar dat is du...