Forse dip vrachtvervoer op Schiphol: ’Vroeg signaal afkoeling economie’

In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens. Dat is een stijging van 9,3% ten opzichte van het hetzelfde kwartaal in 2022. De hoeveelheid vervoerde vracht was met 347 duizend ton in het tweede kwartaal 8,7% lager dan een jaar eerder.

De cijfers komen niet onverwacht, omdat luchtvaartmaatschappij KLM vrijdag bij de publicatie van diens kwartaalcijfers ook al aangaf dat de vracht minder presteert. Dat ligt bij de luchtvaartmaatschappij voor een deel aan de toename van vluchten, waardoor er meer capaciteit is.

"Vroeg signaal"

„De afgelopen maanden zijn de vrachtvolumes aanzienlijk lager dan daarvoor. Bedrijven kopen minder door de afkoelende economie en er liggen ook nog voorraden uit de coronatijd. Als er sprake is van afkoelende economie, merken wij dat als één van de eersten. De afnemende luchtvracht is een vroeg signaal”, zegt voorman Maarten van As van de nationale vrachtkoepel.

Het aantal vluchten lag 3,8% hoger dan vorig jaar, waarmee de Nederlandse luchthavens een rustig groeitempo laten zien. Met het herstel van de luchtvaart neemt ook de bezettingsgraad op passagiersvluchten toe, die lag gemiddeld op 81% in het afgelopen kwartaal.

Op Schiphol was sprake van een toename van 5,5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Het aantal passagiers lag 10% hoger. Vorig jaar was in het tweede kwartaal sprake van totale chaos in verband met de personeelstekorten bij de beveiligingscontrole. Dat leidde tot talloze geannuleerde vluchten, stoelen die niet verkocht mochten worden en tienduizenden gedupeerde reizigers.

Rem erop

Ook in het afgelopen kwartaal werd er nog steeds met de rem erop gevlogen. In de meivakantie beperkte Schiphol het aantal opstappende passagiers. Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen zoals Corendon ook hun heil gezocht op luchthavens over de grens, zoals Brussel.

De grootste factor in de achterblijvende groei zijn de problemen van de KLM-groep, de grootste gebruiker van Schiphol. Budgetdochter Transavia moest honderden vluchten annuleren omdat het inhuur van de vloot voor de zomer niet op orde had. KLM zelf worstelt met personeelstekorten en problemen met de nieuwe Embraer-vloot, waardoor de totale operatie uitkwam op slechts 86% ten opzichte van het laatste normale jaar voor corona.

Volgens Van As is het nog te vroeg om te kunnen bepalen of het omstreden krimpplan voor Schiphol van het kabinet een rol speelt in de de terugvallende vrachtvolumes. De verwachting is dat vrachtvliegers zullen uitwijken naar andere luchthavens. „Bij veel omliggende vliegvelden zien we de volumes afnemen, maar bij Schiphol iets sterker. We kunnen nog niet zeggen of dit te maken heeft met de onrust rondom de krimp.”