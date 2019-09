'Vertrouwen Brits bedrijfsleven onder druk'

Volgens de industrievereniging gaan die uitgaven ten koste van productieve investeringen. Zolang er geen deal is bereikt rond het Britse vertrek uit de Europese Unie blijven internationale investeerders zich afvragen of het Verenigd Koninkrijk een stabiele en open plaats is om zaken te doen, zei CBI-directeur-generaal Carolyn Fairbairn. De meeste bedrijven geven volgens haar voorkeur aan uitstel van de brexit in plaats van een no-dealbrexit.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik