Leverancier van kuchschermen werkt dag en nacht

Mark Rutte kijkt met een leidinggevende van de Albert Heijn in Den Haag naar een kuchscherm bij de kassa. Ⓒ ANP

Amsterdam - ’Kuchscherm’, een maand geleden had vrijwel niemand ooit van de term gehoord. Nu komen we ze dagelijks tegen, bungelend voor de kassa. De vraag naar plexiglas en andere soorten transparant materiaal is met de komst van het coronavirus geëxplodeerd.