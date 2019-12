Fransen eerder met pensioen, toch staan wij er beter voor

Ook in Marseille werd vandaag gedemonstreerd tegen de voorgenomen pensioeningrepen. Ⓒ REUTERS

Nederland heeft allang afscheid genomen van de 65. Sinds Vadertje Drees de AOW invoerde in 1957 is dat de pensioengerechtigde leeftijd. Nu is die 66 jaar en 4 maanden en de komende jaren gaat die stapje voor stapje omhoog. Ondertussen protesteren Fransen omdat ze misschien niet meer met hun 52e of 57e mogen stoppen met werken. Zijn wij gekke Henkie? Of verzetten Fransen zich tegen een onvermijdelijke realiteit?