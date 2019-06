HAL geeft aandelen uit voor dividend

Dit dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL voor 2,65 euro per aandeel en in contanten voor 2,65 euro per aandeel. Met betrekking tot de uitkering van het dividend in aandelen zullen aandeelhouders één nieuw aandeel HAL ontvangen per 48,5 dividendrechten van aandelen. Eventuele fracties worden verrekend in contanten.

Zowel het dividend in aandelen als in contanten is betaalbaar vanaf 18 juni. Na de uitgifte zal het aantal uitstaande aandelen HAL 83.448.898 bedragen.