Klanten KFC in Australië eten met lange tanden om tekort aan sla

Verhalen achter het nieuws

Marleen (35) wint Michelinster: ’Soms hebben we gewoon zin om een frietje af te halen’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Deze week Marleen Brouwer (35). Met de recente aanwinst van haar eerste Michelinster behoort haar restaurant in Groningen tot één van de 94 ste...