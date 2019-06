Picnic mikt op verzorgen bedrijfsborrel

Zakelijke klanten kunnen via dezelfde app als particulieren hun boodschappen bestellen, bijvoorbeeld de lunch of bedrijfsborrel. Voor bedrijven zijn wel speciale pagina's opgezet. Wanneer Picnic besluit of de dienst nationaal gaat, is nog niet bekend.

Nieuw is de onlineboodschappendienst voor bedrijven niet. Zo bezorgen ook supermarktketens Albert Heijn en Jumbo boodschappen aan zakelijke klanten. Picnic, dat onder meer op prijs concurreert, hoopt een graantje te kunnen meepikken van deze groeiende markt.