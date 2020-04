Buslading kritiek op bedrijf na massa-ontslag via Zoom

De ontslagboodschap werd vorige week vrijdag gebracht via Zoom, het videoconferentieprogramma dat populair is voor thuisvergaderen en virtuele vrijdagmiddagborrels. Vrijdag 3 april was de laatste werkdag voor de hele groep medewerkers.

Webinar

Een groep van 406 van de 1397 medewerkers van het bedrijf kreeg vorige week vrijdag een uitnodiging voor een webinar genaamd: COVID-19 UPDATE. Toen de medewerkers inlogden, kregen zij te horen dat ze zouden worden ontslagen.

„Dit is een suboptimale manier om de boodschap over te brengen”, zei de vrouw, een lid van het bestuur, met gevoel voor understatement.

Werknemers hadden het gevoel dat zij in de futuristische Netflix-serie Black Mirror zaten, vertellen zij aan lokale media. In deze serie worden de gevaren van technologie uitvergroot. Direct nadat zij de robotachtige boodschap hadden gehoord, werden hun laptops uit de bedrijfssystemen gegooid.

Ontslagbescherming

Ook in Amerika, waar ontslagbescherming veel minder voorstelt dan in bijvoorbeeld Nederland, wordt deze ongevoelige manier van massa-ontslag bekritiseerd. Wereldwijd besteden media aandacht aan de kwestie. Bird wordt een schoolvoorbeeld genoemd van hoe je een ontslag niet moet aanpakken.

Ceo Travis VanDerZanden geeft inmiddels toe dat de medewerkers die ontslagen zouden worden, beter persoonlijk gebeld hadden kunnen worden. Ontslagen medewerkers hopen vooral dat mensen onthouden hoe Bird met zijn medewerkers omgaat in tijden van crisis.