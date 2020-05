Wehkamp verkoopt door in tijden van quarantaine

Afstand houden in het distributiecentrum van Wehkamp is nauwelijks een probleem. Ⓒ ANP

Zwolle - Vrijwel de gehele economie ligt op zijn gat, maar bij online winkel Wehkamp in Zwolle draait de zaak door. „Natuurlijk hebben we alle maatregelen genomen voor de veiligheid van klanten en personeel, zoals afstand houden bij bezorging en bij de werkzaamheden in ons distributiecentrum”, zegt topman Graham Harris. „Ook mensen die in quarantaine zitten kunnen zo hun spullen thuis geleverd krijgen en als ze het niet goed is, ook nog steeds binnen dertig dagen terugsturen.”