Mobiel bellen op de maan via Nokia

Nokia is geselecteerd om gezamenlijk het eerste draadloze 4G-netwerk voor mobiel bellen op de maan mogelijk te maken voor toekomstige astronauten. De NASA heeft plannen om in de nabije toekomst weer mensen naar de maan te sturen.

Langdurig

De NASA mikt er op om in 2024 langdurig aanwezig te zijn op de maan in het kader van het zogeheten Artemis-programma. Nokia benadrukte om eind 2022 de mobiele verbinding operationeel te willen hebben.

Via het netwerk van Nokia kunnen astronauten straks op de maan zowel via stem als video met elkaar communiceren. Het netwerk moet bestand zijn tegen de extreme omstandigheden in de ruimte.

Nokia was lange tijd vooral bekend als grootmacht in de mobiele telefonie. Na de zware concurrentie van Apple en Samsung vormde het Finse bedrijf zich succesvol om tot netwerkspecialist.