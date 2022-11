Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna helft overheidskantoren ook nog zonder C-label Kantoren verplicht groen per 1 januari: ’Gemeente kan heel vervelend worden’

Amsterdam - Nog anderhalve maand en dan moet een kantoor tenminste energielabel C hebben, met sluiting als de ultieme straf. Veel vastgoedbazen denken dat het wel los zal lopen. „Wij denken van niet”, zegt notaris Paul Goedvolk van advocatenkantoor Baker McKenzie in Amsterdam. „Je wil als overheid wel geloofwaardig zijn. Bij gemeenten zien we ook fanatisme om dit voor elkaar te krijgen.”