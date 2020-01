’Victoria’s Secret in de etalage, topman stapt op’

Victoria’s Secret domineert al tijden de lingeriemarkt in Amerika en de rest van de wereld, onder meer dankzij het imago met Victoria’s Angels, maar de laatste jaren is er flink de klad in gekomen. Het bedrijf verloor vorig jaar 29% aan beurswaarde, en dat in een jaar waarin de beurzen record aan record regen.

Inmiddels heeft het activistische hedgefonds Barington Capital zich als aandeelhouder gemeld. Barington wil dat L Brands wordt opgesplitst, en dat Victoria’s Secret wordt losgeknipt.

Wexner heeft al 57 jaar de touwtjes bij Victoria’s Secret in handen, en zou na een verkoop geen ceo meer zijn, maar wel bestuursvoorzitter blijven. Volgens Forbes beloopt zijn vermogen $4,8 miljard.