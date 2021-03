AEX blijft na record sterk op herstel economie

De AEX-index noteert rond 13 uur nog 0,3% winst bij 702,91 punten.

Een dag eerder sloot de in 1983 opgerichte index voor het eerst in 22 jaar boven deze mijlpaal. De Midkap-index gaat 0,6% vooruit naar een piek van 1028,6 punten.

De hoogste slotstand voor de AEX werd op 4 september 2000 met 701,56 punten bereikt. Een dag later volgde het intraday record van 703,32 punten. Overigens bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

’Markt zoekt nieuws’

De Britse FTSE daalt 0,3%, net als de Franse CAC-40, maar de Duitse DAX houdt net winst.

De inflatie in de eurozone steeg in februari met 1,3% tegen 0,9% een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat komt vooral door de gestegen energieprijzen.

„De markt is eigenlijk heel rustig. De rentebeweging, de inflatie, de hapering in de vaccinatie spelen wel, maar het zijn voor beleggers bekende thema’s waarvan ze het effect al hebben ingeprijsd”, zegt marktanalist Robbert Manders van broker IG Nederland.

„Pas als er een nieuwe thema komt, dan zullen koersen heftiger gaan bewegen.” De volatiliteitsindex VIX of ’bibberindex’ zakt vandaag onder 20 punten.

Amerikaanse impuls

Beurzen in New York staan gemiddeld hoger, de Dow Jones-index daalt, maar de Nasdaq winst 0,4%.

Beleggers kijken vooral uit naar details in de toespraak die de Amerikaanse president Biden geeft. Hij zal naar verwachting aankondigen tussen de $3 en $4 biljoen te investeren in infrastructuur en duurzame energie. Aandelen als ArcelorMittal zouden daarvan moeten profiteren.

Dat kapitaal komt deels uit een belastingverhoging die $3 biljoen moet opleveren. „Daar zijn beleggers minder blij mee, de belastingverhoging komt vooral neer bij bedrijven, wat ten koste gaat van de winst”, zegt Manders van IG Nederland.

Banencijfer VS

Vanmiddag komt er ook inzage in de private sector met laatste het banenrapport van salarisverwerker ADP.

Vaccinatienieuws biedt zorgen. Duitsland beperkt het gebruik van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca tot 60-plussers. Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het vaccin. Door de beperking dreigt ook vertraging van de Duitse vaccinatiecampagne.

DSM zwak in de markt

Bij hoofdfondsen leidt halfgeleider ASMI op 2,1% koerswinst. Besi, toeleverancier aan de chipsector, staat 2% hoger.

Chipmachinefabrikant ASML wint 0,5%. Signify volgt met een stijging van 1,4%. En Philips ziet de koers 1,1% aantrekken.

Staalreus ArcelorMittal vervolgt de weg omhoog met een plus van 0,5% na een opsteker uit de Chinese industrie. Aluminiummakers in Europa krijgen steun van de Europese Unie, die antidumpingmaatregelen oplegde voor Chinese metalen met importheffing van 21,2% tot 32,1% voor de komende vijf jaar.

Just Eat Takeaway is in de AEX uit de gratie met een terugval van 0,2% nadat branchegenoot Deliveroo bij zijn debuut in Londen onderuit ging. Verschillende beleggers hadden in aanloop naar de beursintroductie al bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat.

Hekkensluiter DSM koerst 1,6% lager. De overname van de geur- en smaakstoffentak bij het Amerikaanse Amyris krijgt een lauwe ontvangst bij beleggers.

Indexzwaargewicht Shell gaat 1,4% terug, de prijs van Brent-olie zakt 0,5% tot $63,80 per vat.

Ook bij de middelgrote fondsen was er weinig beweging. Koploper Alfen krijgt er 1,8% bij. Fugro daarentegen levert 1,2% in.

AScX-fonds Brunel kan 0,2% bijschrijven De detacheerder heeft zijn nieuwe doelstellingen naar buiten gebracht.

HAL koerst op de lokale markt 1,1% lager. De investeerder zag de winst in 2020 dalen als gevolg van lagere winsten bij de beursgenoteerde bedrijven waarin HAL belangen heeft.

Fastned dikt na een lager begin 0,7% aan in reactie op de jaarcijfers.

