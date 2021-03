Winstgevende AEX komt boven 702 punten

De AEX-index noteert rond kwart over elf 0,2% hoger bij een stand van 702,02 punten.

Een dag eerder sloot de in 1983 opgerichte index voor het eerst in 22 jaar boven deze mijlpaal. De Midkap-index gaat 0,3% vooruit naar een piek van 1025,2 punten.

De hoogste slotstand voor de AEX werd op 4 september 2000 met 701,56 punten bereikt en een dag later zette de AEX een absoluut intraday record van 703,2 punten neer.

Elders in Europa bleven de beurzen ook dicht bij de slotstanden van een dag eerder.

Beleggers kijken uit naar de toespraak die de Amerikaanse president Joe Biden later op de dag zag geven. Hij zal naar verwachting aankondigen tussen de $3 en $4 biljoen te gaan investeren in onder meer infrastructuur en duurzame energie. Dat wordt deels gecompenseerd door een belastingverhoging die 3 biljoen dollar moet opleveren. Vanmiddag komt er ook inzage over de gang van zaken in de private sector met het banenrapport van salarisverwerker ADP.

Bij de bedrijven blijft AstraZeneca in het nieuws staan. Duitsland beperkt het gebruik van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut tot 60-plussers. Onder de 60 jaar kan het alleen nog als een arts dat specifiek goedkeurt en na een persoonlijke analyse van de risico's. Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het vaccin. Door de beperking dreigt ook vertraging van de Duitse vaccinatiecampagne.

DSM zwak in de markt

In de AEX waren de uitslagen beperkt. Just Eat Takeaway is uit de gratie met een terugval van 1,7% nadat branchegenoot Deliveroo bij zijn debuut in Londen onderuit ging. Verschillende beleggers hadden in aanloop naar de beursintroductie al bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat. Hekkensluiter DSM koerst 2,1% lager. De overname van de geur- en smaakstoffentak bij het Amerikaanse Amyris krijgt een lauwe ontvangst bij beleggers.

Chipmachinefabrikant ASML zit ook in de achterhoede en moest 0,4% afstaan. Bankconcern ING zakt 0,5% weg na dinsdag nog goede zaken te hebben gedaan.

Aan de andere kant vervolgt ArcelorMittal de weg omhoog met een plus van 1% na een opsteker uit de Chinese industrie. Signify volgt met een winst van 1,4%. Voormalige moederbedrijf Philips zet de koers 1,1% aantrekken.

Ook bij de middelgrote fondsen was er weinig beweging. Koploper Alfen krijgt er 1,8% bij. Fugro daarentegen levert 1,2% in.

AScX-fonds Brunel kan 0,2% bijschrijven De detacheerder heeft zijn nieuwe doelstellingen naar buiten gebracht.

HAL koerst op de lokale markt 1,1% lager. De investeerder zag de winst in 2020 dalen als gevolg van lagere winsten bij de beursgenoteerde bedrijven waarin HAL belangen heeft.

Fastned dikt na een lager begin 0,7% aan in reactie op de jaarcijfers.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.