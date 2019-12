’In China gemaakte Tesla goedkoper’

Ⓒ AFP

SHANGHAI (ANP) - Tesla overweegt de prijzen voor auto's die in China gemaakt worden te verlagen. Bronnen vertellen aan persbureau Bloomberg dat de Tesla Model 3, die in het Aziatische land van de band rolt, ruim een vijfde goedkoper kan worden. Daarmee wil de maker van elektrische auto's potentiële kopers over de streep trekken in de grootste automarkt ter wereld.