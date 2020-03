Benno Leeser: ’Consument stelt koop ringen uit en is na crisis weer terug’

In de zogenaamde ’backoffice’ zijn een handjevol medewerkers bezig met reserveringen voor na de zomer, worden hotels bewaakt en krijgen die waar nodig een kleine opknapbeurt. De rondvaartboten en de diamantindustrie liggen eveneens op hun gat, zoals Royal Asscher en Gassan Diamonds. Bestuursvoorzitter Benno Leeser van Gassan was eerder deze week genoodzaakt het traditionele 33e gidsenfeest voor 1000 mensen op het Chinese schip Sea Palace af te zeggen.

Burgemeester Eberhard van der Laan op 25e gidsenfeest.

Traditiegetrouw worden op dat feest alle gidsen middels een gezellige dineravond bedankt voor het rondleiden van toeristen naar musea, rondvaartboten en diamanthuizen. Ook wordt dan de Gassan Tourism Award uitgereikt die vorig jaar werd gewonnen door hoteldirecteur Roberto Payer van Hilton en Waldorf Astoria. Maar het gidsenfeest en de prijsuitreiking dit jaar worden waarschijnlijk verschoven naar het najaar. Een datum is er nog niet.

Leeser die in Amsterdam, Schiphol en in diverse landen winkels heeft, vertelde dat de cijfers dramatisch zijn: „In Singapore hebben wij deze maand naar verwachting 61 procent minder omzet en voor het hele jaar gezien lopen wij nu al 18 procent achter. Als ik kijk naar de omzet aan China op Schiphol dan is deze bijna 80 procent minder dan vorig jaar en onze Verre Oosten-omzet is 52 procent minder. De bezoekersaantallen bij Gassan Diamonds zijn deze maand 60 procent minder. Momenteel ontvangen wij maar enkele tientallen bezoekers per dag, terwijl er normaal gesproken meer dan duizend komen.”

Lichtpuntje is volgens Leeser dat de consument „de koop van diamanten ringen, diamanten, armbanden, horloges en oorringen slechts uitstelt. Als de crisis voorbij is, worden die producten meestal alsnog gekocht.” De diamantair was onder de indruk van de toespraken van minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander. „Die zorgen hopelijk voor rust.”