Fors meer orders voor Just Eat Takeaway

,,De ordergroei bij Just Eat Takeaway.com versnelde verder, waardoor de kloof met concurrenten in onze belangrijkste markten groter is geworden. We hebben fors geïnvesteerd en zijn goed gepositioneerd voor herfst en winter, ons traditionele groeiseizoen", aldus ceo Jitse Groen.

In Nederland groeide het aantal order met 32%, in het Verenigd Koninkrijk met 43% en in Canada met 98%.

De aandeelhouders van Just Eat Takeaway stemden vorige week nog in met de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Daarmee heeft Takeaway-oprichter Groen opnieuw een flinke slag geslagen.

Met de overname, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is zo'n $7,3 miljard gemoeid. Begin juni klonken de eerste geluiden dat Groen zijn Amerikaanse rivaal Grubhub een aanbod had gedaan om via een aandelenruil te fuseren. De overname zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2021 zijn afgerond.