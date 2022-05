Oproep: bent u slachtoffer van toeslagenaffaire en nu dupe van zwendelaars?

Maandag bleek dat er ouders onterecht €30.000 hebben gekregen of met dat bedrag veel meer krijgen dan de schade die ze hebben geleden. Ook zou er op oneigenlijke wijze bedragen worden aangevraagd door tussenpersonen.

De Telegraaf berichtte maandag dat ambtenaren alarm hebben gelagen bij staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) over de compensatie die gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen krijgen. Vanuit verschillende kanalen in de Belastingdienst klinken er zorgen over gesjoemel met het geld. Zo zou er sprake zijn van ’oneigenlijk gebruik’, in milde, maar ook ernstige vormen.

Het varieert van ouders die, naar achteraf blijkt, onterecht de €30.000 hebben gekregen of met dat bedrag veel meer krijgen dan de schade die ze hebben geleden. Maar er zijn ook meldingen van mensen die bewust onjuiste informatie leveren om het geld te krijgen, of tussenpersonen die tegen betaling mensen aanbieden om de compensatie aan te vragen, ook als ze daar geen recht op hebben.

Uit de documenten blijkt ook dat daartegen weinig actie wordt ondernomen. Zo willen de ambtenaren en de staatssecretaris niet beginnen aan een aparte afdeling toezicht en handhaving op misbruik van de toeslagencompensatie.