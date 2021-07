Franse miljardairsfamilie achter Gucci en Yves Saint Laurent naar beurs met blanco cheque

Met de lancering van het investeringsfonds I2PO, dinsdag op de beurs in Parijs voor een bedrag van €275 miljoen, wordt een zoektocht ingezet naar een bestaand bedrijf dat nog niet-beursgenoteerd is. De focus ligt daarbij op een onderneming in de sector entertainment of vrije tijd. Het aandeel noteert bij de beursgang vrijwel vlak op een koers van €9,99.

Bekijk ook: Bonanza van blanco cheques komt op beleggers af

Bij de beursgang heeft de familie Pinault steun gekregen van investeringsbankier Mathieu Pigasse. Hij heeft zijn sporen verdiend bij Centerview Partners. Het investeringsfonds komt onder leiding te staan van Iris Knobloch, die op haar beurt afkomstig is van entertainmentbedrijf WarnerMedia. Ze was daar verantwoordelijk voor de activiteiten zo’n beetje heel Noordwest-Europa.

Drijvende kracht

Drijvende kracht achter de miljardairsfamilie is François Pinault. Met zijn zakenholding Kering heeft hij belangen opgebouwd in de luxe merken, zoals Gucci en Yves Saint Laurent.

Met Artemis, een andere zakelijke holding, heeft Pinault ook nog belangen in een scala van activiteiten. Daar vallen onder meer Franse wijngaarden en veilinghuis Christie’s.

Met zijn deelnemingen heeft Pinault een belangrijke bijdrage geleverd aan het familiekapitaal. Het vermogen bedraagt volgens Forbes naar schatting 27 miljard.

Ook in ons land is er steeds meer animo om via een spac naar de beurs in Amsterdam te gaan. Zo heeft onder meer een voormalig topman van de Duitse Commerzbank al van zich laten horen. Hij wil gaan investeren in fintechbedrijven.

Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk, kwam eerder met het plan om een investeringsfonds naar Beursplein 5 brengen. Eerder dit jaar ging investeringsvehikel ESG Core al naar de beurs in Amsterdam. Dat richt zich op duurzame ondernemingen.