'Effect fiscal cliff overdreven'

De naderende ’fiscal cliff’, belastingverhogingen en een vermindering van de overheidsuitgaven die begin volgend jaar automatisch dreigen in te gaan, hangt als een donkere wolk boven de financiële markten. Beleggers zijn bang dat de belastingverhogingen ten koste gaan van de economische groei, maar volgens Roberts zal dat meevallen.

,,De Amerikaanse huizenmarkt toont al een jaar lang herstel, de huizenprijzen stijgen al negen maanden. Bovendien is het consumentenvertrouwen sinds augustus toegenomen en is de werkgelegenheid beter dan een jaar geleden. Verder is het vermogen van de huishoudens in de VS gestegen tot $700 miljard, vooral vanwege de waardestijging van het onroerend goed.''

Tekort

Het tekort van de VS bedroeg in 2009 9,2% van het bruto binnenlands product. Momenteel is dat 7,7%. De verwachting is dat het tekort afneemt tot 3,3% in 2015 als de 'fiscal cliff' zou doorgaan. De econoom verwacht echter dat de Democraten en de Republikeinen tot een oplossing komen. ,,Over 18 maanden zijn er verkiezingen voor het Congres, dus beide partijen kunnen het zich niet veroorloven om niets te doen.'' Roberts is niet bang dat hogere belastingen het consumentenvertrouwen hard zullen raken. ,,Vanwege het compromis zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen. Ik verwacht niet dat alle belastingmaatregelen worden doorgevoerd.''

Roberts is ook een stuk optimistischer over de situatie in de eurozone. ,,Er wordt onderschat hoeveel er is bereikt. Een jaar geleden hadden we het nog over een mogelijke ondergang van de euro, maar de maatregelen van ECB-president Mario Draghi hebben geholpen. De oprichting van het noodfonds ESM, de mogelijke komst van een bankenunie en de belofte van de Europese Centrale Bank om staatsobligaties van zwakke eurolanden op te kopen, hebben de spanningen in de eurozone getemperd.''Eurozone

Toch zijn er nog steeds grote problemen, erkent Roberts. De eurozone verkeert sinds 2009 weer in een recessie. ,,Hoe dat zich verder ontwikkelt, hangt af van de economische groei in Duitsland en de rest van de wereld.''

Volgens de econoom zijn de financiële situaties van Griekenland en Spanje en de torenhoge werkloosheid in die landen zorgelijk. Roberts denkt dat beide landen flinke hervormingen moeten doorvoeren om er bovenop te komen. ,,De Grieken kunnen een voorbeeld nemen aan Italië, dat belastinghervormingen heeft doorgevoerd. Uiteindelijk leverde dat een lichte groei op.''

Spanje moet de economie hervormen en de concurrentiepositie versterken. ,,De hoge werkloosheid is het gevolg van het uiteenspatten van de vastgoedbubbel. De Spaanse economie was veel te afhankelijk van een bepaalde sector.''