Jeff Bezos casht $6,7 miljard met verkoop aandelen Amazon

Bezos deed de omvangrijke aandelentransacties in drie tranches vlak na de bekendmaking van de resultaten van Amazon die begin mei naar buiten kwamen. Hij houdt na de verkoop nog een belang van 10% in handen in het bedrijf die in een garage zijn oorsprong vond.

Het gedeeltelijke afstoten van zijn belang hangt mogelijk samen met zijn eerder aangekondigde aftreden in de tweede helft van dit jaar. Hij lijkt zijn handen meer vrij te willen maken voor ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Later dit jaar kan voor het eerst een toerist een ruimereis gaan maken met Blue Origin.

Rijkste mens

Bezos is nog steeds de rijkste mens ter wereld. Volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg heeft hij een vermogen van $188 miljard. Daarmee blijft hij Tesla-topman Elon Musk nog ruimschoots voor.

Na zijn scheiding in 2019 moest Bezos ook nog een flink pakket Amazon van de hand doen. Zijn ex-partner ging er destijds met 4% van zijn aandelenbelang Amazon vandoor. De waarde daarvan bedroeg $38 miljard.

Woensdag kreeg Bezos nog goed nieuws te horen. De Luxemburgse regering hoeft geen €250 miljoen aan ’achterstallige’ belasting plus rente te vorderen van het Amerikaanse bedrijf.