’Goed dat Fugro link met Huawei kwijtraakt’

Fugro kondigde woensdag aan een deel van zijn belang in Global Marine te gelde te maken. Dat bedrijf verkoopt namelijk een minderheidsbelang in HMN aan Hengtong Optic-Electric. Fugro is indirect goed voor ongeveer 33 miljoen dollar aan aandelen in HMN.

In eerste instantie zal Global Marine 30 procent van HMN verkopen. Dat levert Fugro ongeveer 20 miljoen dollar op, wat volgens de analisten van KBC mooi meegenomen is voor de balans van Fugro op de korte termijn. Een belang van 19 procent in HMN wordt nog behouden onder een putoptie overeenkomst van twee jaar. KBC schat de waarde van Fugro’s belang van 23,6 procent in Global Marine overigens op 56 miljoen euro.

Het advies voor Fugro blijft staan op accumulate, met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel Fugro noteerde donderdag rond 09.30 uur 0,4 procent hoger op 8,29 euro.