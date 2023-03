Premium Het beste van De Telegraaf

Franse econoom: ’Nederland blijft rol spelen bij belastingontwijking, dat maakt kwetsbaar’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Gabriel Zucman: „Als je kijkt naar concrete economische statistieken met betrekking tot geldstromen van vermogende individuen en multinationals naar plekken om belasting te ontwijken, dan zie je dat Nederland een rol speelt.” Ⓒ Bloomberg

De jonge Franse econoom Gabriel Zucman deed baanbrekend onderzoek naar de geldstromen van en naar belastingparadijzen en is een van de oprichters van het EU Tax Observatory, dat wereldwijd belastingontwijking in kaart brengt. Deze week was hij in Nederland en gaf hij lezingen bij het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank en sprak hij een afvaardiging van de Tweede Kamer.