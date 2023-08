SNS, ASN en RegioBank krijgen boete om overtreden witwasregels

De toezichthouder heeft aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet bekend hoe hoog die boete wordt. De Volksbank heeft van DNB te horen gekregen dat uiterlijk op 1 april 2024 de ’systematische integriteitsrisicoanalyse’ van de bank op orde moet zijn.

Poortwachter

„We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen”, zegt topman Martijn Gribnau van de Volksbank in een reactie. „We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.”

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). Rabobank hangt nog een flinke boete boven het hoofd want naar de situatie bij die bank loopt nog een onderzoek. De banken geven al meer geld uit om aan de witwasregels te voldoen maar het is niet altijd genoeg.

Rente

Net als concurrenten ING, ABN AMRO en de Rabobank profiteerde de Volksbank de afgelopen periode volop van de gestegen rente. De winst verdubbelde het afgelopen halfjaar ruim, tot €248 miljoen. Wie een lening afsluit betaalt tegenwoordig beduidend meer rente, terwijl de Volksbank verhoudingsgewijs minder geld kwijt is aan de nog relatief lage rente voor spaarders.