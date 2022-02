Premium Het beste van De Telegraaf

Weekvooruitblik: ’Prijsontwikkeling blijft druk op koersen zetten’

Door Mark Garrelts

Na weer een grillige beursweek achter de rug gaat het cijferseizoen in volle vaart door met op woensdag het zwaartepunt bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Daarnaast ligt de focus op de economische gang van zaken in China, de gastheer van de Olympisch Spelen, maar vooral op de inflatieontwikkeling in de VS.