Binnenland

Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië stuurt advocaat weg

De rechtbank in Den Haag behandelt dinsdag de strafzaak tegen Mohamed A., die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag eind vorig jaar. Er was meerdere keren geschoten op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht. Niemand raakte gewond.