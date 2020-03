AEX zwaar gebukt onder coronacrisis en olie-onrust

Rond half één dook de AEX-index bijna 6% omlaag naar 398,91 punten, het laagste niveau sinds begin 2016. De AMX daalde 1,5% naar 596,1 punten.

De beurzen in Londen (-4,6%), Parijs (-4,7%) en Frankfurt (-5,2%) kleurden eveneens dieprood.

Volgens vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa) zijn beleggers nog met slechts één onderwerp bezig: de coronacrisis. „Wat wordt de impact? En hoe lang gaat dit duren? Maar daar kun je op dit moment geen zinnig woord over zeggen.”

Van de Groep vindt wel dat de Europese Centrale Bank en de landen van de eurozone de crisis goed aanpakken met steunprogramma’s. „Ook stralen zij rust uit. Dat is nu belangrijk.” Als het coronavirus onder controle komt, kan het economisch plaatje er volgens de beursman over een aantal maanden weer een stuk rooskleuriger uitzien. „Maar voorlopig blijft het spannend op de beurzen.”

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat er ondanks de aanhoudende onrust op de aandelenmarkten vanwege de coronacrisis voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen koopkansen in het verschiet liggen. „De beurzen zijn enorm volatiel omdat eigenlijk niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Er was de voorgaande dag wel enige gerustelling door het optreden van de Fed, maar vooral in Europa is er onzekerheid over de houdbaarheid van de begrotingstekorten vanwege de aangekondigde enorme stimuleringspakketten. Daarom zie je vooral de spread tussen Duitsland en Italië steeds verder oplopen. Er komen geleidelijk beleggingsmogelijkheden, maar aan de andere kant wil iedere belegger eerst zien dat het aantal aan nieuwe besmettingen stabiliseert.”

De verdere duikeling van de olieprijs tot ruim onder de $30 droeg eveneens bij aan de turbulentie op de aandelenmarkten. Versteeg houdt er rekening mee dat de prijs van het zwarte goud mogelijk snel weer kan gaan opveren mede doordat de OPEC naar verwachting snel bij zinnen zal komen. „Als de pijn maar groot genoeg is zal met name Saoedi-Arabië zijn trots opzij gaan schuiven en zal ook Rusland de deur open zetten. De olieprijs heeft nog nooit langer dan een jaar onder de $50 per vat gestaan, maar mede door de extreme vraaguitval wordt het wel spannend. ”

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 4% lager. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 5,2% tot 6,2% hoger nadat Washington een steunpakket van $1000 miljard aankondigde. De Federal Reserve kwam bovendien met een nieuwe ingreep in de grillige geldmarkt. Mogelijk worden de openingstijden van de beurzen in New York tijdelijk aangepast vanwege het coronavirus. De laatste keer dat Wall Street dichtbleef was na de terreuraanslagen op New York en Washington in september 2001.

Euronext, uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, ziet in de corona-uitbraak geen reden de beurzen te sluiten. Het is belangrijk voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan, zegt topman Stéphane Boujnah. Stabiliserende maatregelen die altijd van kracht zijn om grote koersschokken te dempen, doen volgens de Euronext-baas bovendien hun werk.

In de AEX was ASML (-8,8%) de grootste daler. Volgens Versteeg is ASML na de recente ineenstorting een koopje geworden. Hij wijst er op dat er een kans bestaat dat de stimuleringspakketten van de overheden heel specifiek gericht gaan worden op de snellere ontwikkeling van 5G, waar het bedrijf uit Veldhoven de vruchten van zal plukken. „Het bedrijf kan ook makkelijk tijdelijke vraaguitval opvangen door de sterke balans.”

Zorgtechnologieconcern Philips dook 6,5% omlaag.

Unibail kelderde 6,5%. Het vastgoedfonds verloor dinsdag ook al 7%, omdat het zijn winkelcentra tijdelijk gaat sluiten.

Royal Dutch Shell leverde 6,4% in. Het energieconcern heeft veel last van de olieprijs die naar het laagste punt sinds 2003 terugviel. Versteeg verwacht niet dat Shell zal tornen aan het dividend ondanks de aanhoudende verzwakking van de olieprijs. „Shell heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zijn dividend geschrapt. Als ze dat wel zouden doen, lopen de grote aandeelhouders, zoals pensioenfondsen, weg en komen nooit meer terug. Het bedrijf kan bovendien makkelijk de komende jaren de investeringen nog verder terugbrengen.”

KPN (+4,6%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Het telecomconcern werd dinsdag ook al bijna 16% meer waard, omdat het bedrijf zijn netwerk niet hoeft open te stellen voor concurrenten.

Bij de middelgrote fondsen blonk Flow Traders (+6,9%) uit. Het handelshuis profiteerde van de volatiele beurshandel.

Sportschoolketen Basic-Fit (-9,7%) stond onderaan in de AMX. Chipmachinefabrikant ASMI werd 8,6% lager verhandeld.

Op de lokale markt herpakte NIBC zich met een koerssprong van 34%. De bank kelderde dinsdag met 16,5% na geruchten dat investeerder Blackstone zijn overnamebod op het concern uit Den Haag zou willen intrekken of verlagen. Maar volgens NIBC was dat niet aan de orde.

Curetis mocht 11,4% bijschrijven. De koers van het biotechbedrijf verdubbelde dinsdag, omdat het coronavirustesten gaat verkopen in Europa.

VolkerWessels (+0,7%) verdwijnt op 14 april van de beurs. Het bouwbedrijf wordt overgenomen door Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels.

