Corona en olie duwen AEX flink omlaag

Rond 9.20 uur stond de AEX-index 3,7% lager op 408,7 punten. De AMX daalde 1,4% naar 596,9 punten. De koersenborden in Londen (-3,4%), Parijs (-2,7%) en Frankfurt (-3,9%) kleurden eveneens rood.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 5,2% tot 6,2% hoger nadat Washington een steunpakket van $1000 miljard aankondigde. De Federal Reserve kwam bovendien met een nieuwe ingreep in de grillige geldmarkt. Wall Street kreeg maandag nog een dreun van bijna 12% te verwerken. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 1,7% lager.

Euronext, uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, ziet in de corona-uitbraak geen reden de beurzen te sluiten. Het is juist belangrijk voor de liquiditeit en prijsvorming dat de handel in aandelen door kan gaan, zegt topman Stéphane Boujnah. Stabiliserende maatregelen die altijd van kracht zijn om grote koersschokken te dempen, doen volgens de Euronext-baas bovendien hun werk.

Ook de Amerikaanse aandelenmarkten blijven open. Mogelijk worden wel de openingstijden aangepast. De laatste keer dat Wall Street dichtbleef was na de terreuraanslagen op het WTC in New York in 2001.

In de AEX was Royal Dutch Shell (-6,2%) de grootste daler. Het energieconcern had veel last van de olieprijs die naar het laagste punt sinds 2003 viel.

KPN (+13%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Het telecomconcern werd dinsdag ook al bijna 16% meer waard na een uitspraak dat het bedrijf zijn netwerk niet hoeft open te stellen voor concurrenten.

Bij de middelgrote fondsen was Flow Traders (+6,8%) de grote winnaar. Het handelshuis profiteerde van de volatiele beurshandel.

Chipmachinefabrikant ASMI (-6,6%) stond onderaan in de AMX. Sportschoolketen Basic-Fit werd 5,6% lager verhandeld.

Het lokaal genoteerde VolkerWessels verdwijnt op 14 april van de beurs. Het bouwbedrijf wordt overgenomen door Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels.

