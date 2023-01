Beursblog: Wall Street hoger bij aftrap nieuwe jaar; tech stuwt AEX

Door Bernard Vogelsang

Na de gesloten deuren op maandag gaat Wall Street dinsdag hoger het nieuwe beursjaar in. Beleggers in de VS kijken met een positieve blik naar de markt na de beroerde gang van zaken afgelopen jaar. Tesla slaat de weg omlaag in.