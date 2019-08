'Beurzen in greep handelsoorlog'

In een reeks tweets kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een verhoging aan van het huidige importtarief van 25 procent dat geldt op 250 miljard dollar aan goederen die vanuit China naar de VS worden verscheept. Per 1 oktober wordt dat 30 procent. Trump doet dat uit woede op de door China aangekondigde importheffingen. Ook wil Trump op 1 september een nieuwe importheffing van 15 procent invoeren op 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Eerder was dat 10 procent.

Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China. De uitlatingen van de president over China schoten bij het Amerikaanse bedrijfsleven in het verkeerde keelgat. De zogeheten US Chamber of Commerce verwierp de opmerking van de president.

Boris Johnson

Aan het brexitfront heeft de Britse premier Boris Johnson tijdens G7-top in de Franse badplaats Biarritz gezegd dat hij vindt dat zijn land wettelijk niet verplicht is om alle vertrekkosten te betalen aan de Europese Unie als er op 31 oktober geen akkoord is tussen Londen en Brussel over de brexit. Ook beloofde Trump de Britten een "fantastische" handelsovereenkomst met de VS voor de periode na de brexit.

Op het Damrak liet Avantium weten een subsidie van 6 miljoen euro te ontvangen van de Europese Unie. Het geld gebruikt het chemiebedrijf om zijn technologieën sneller te ontwikkelen. De subsidie is onderdeel van het Europese programma om duurzame procesindustrie in de regio te faciliteren.

Megadeal Galapagos en Gilead

Biotechnoloog Galapagos en samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben hun recent aangekondigde megadeal afgerond. Daarmee kan de vernauwde samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in werking treden.

De Europese beurzen sloten vrijdag in het rood. De AEX-index daalde 0,9 procent tot 542,09 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 791,98 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1,2 procent in. Wall Street ging met flinke verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 2,4 procent lager op 25.628,90 punten. De brede S&P 500 daalde 2,6 procent en techbeurs Nasdaq raakte 3 procent kwijt.

De euro was 1,1141 dollar waard tegen 1,1144 dollar op vrijdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 53,64 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 58,86 dollar per vat.