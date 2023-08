Schiphol koopt tilhulpen om werk bagageafhandelaren te verlichten

Afgelopen juni dreigde de Arbeidsinspectie met een boete voor bagageafhandelingsbedrijven als zij niet voldoen aan eisen om personeel te ontlasten, bijvoorbeeld met tilhulpen.

De inspectie bepaalde in maart dat bagageafhandelaren per direct tilhulpen moesten inzetten voor medewerkers die met zware spullen sjouwen. Bij alle bedrijven op Schiphol die werken met bagage van reizigers werden volgens de inspectie „onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen.” De hoogte van de boetes zouden verschillen per bedrijf, maar de hoogste is €65.000 per maand.

Voor overstappers

Bagageafhandelaren testten de tilhulp de afgelopen twee maanden. „Uit de reacties van collega’s in de bagagehal werd duidelijk dat zij positief zijn over deze tilhulp”, zegt topman Ruud Sondag van Schiphol. De tilhulpen komen in verschillende bagagehallen en zijn vooral bedoeld voor koffers van overstappende reizigers. In april volgend jaar moeten bagageafhandelaren de tilhulpen kunnen gebruiken, meldt Schiphol.

Onvrede over zware werkomstandigheden en een personeelstekort zorgden vorig jaar voor grote problemen op de luchthaven. Reizigers hadden tijdens de zomervakantie veel last van vertragingen en lange rijen voor de bagagecontrole. Sommige passagiers misten hierdoor hun vlucht.