Expert waarschuwt: ’Robots grotere bedreiging dan corona, in 2029 zijn ze even intelligent als mens’

Mo Gawdat: „Het beeld dat AI ziet, is niet fraai. We moeten oppassen dat het straks geen boze tiener wordt die zich tegen ons keert.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Mo Gawdat verliet als chief business officer Google om de mensheid te waarschuwen voor de risico’s van kunstmatige intelligentie. Over enkele decennia zal die een macht vormen die slimmer is dan wij, schrijft hij in zijn boek Griezelig slim. We kunnen volgens Gawdat maar beter nu het goede voorbeeld geven, voordat de machine straks onze slechtste gewoontes overneemt.