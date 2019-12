Nieuwbouw sociale huurwoningen op dieptepunt

Aedes-voorzitter Marnix Norder is somber over de ontwikkelingen. „Jongeren, alleenstaanden, mensen met een middeninkomen; de zoektocht naar een huis is voor velen van hen uitzichtloos. Dus kabinet, doe iets. Zorg voor meer bouwlocaties, stop met de verhuurderheffing en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen. Pas dan kunnen we mensen uit de wooncrisis halen.”

Corporaties bouwden vorig jaar voornamelijk eengezinswoningen en meergezinswoningen. Ook werden 1300 flexibele woningen gebouwd, zoals zogenoemde tiny houses. De gemiddelde stichtingskosten, de kosten die worden betaald voor het opstarten van een bouwproject, lagen in 2018 voor eengezinswoningen op 169.000 euro. Voor een meergezinswoning was dat 159.000 euro, terwijl voor flexibele woningen ongeveer 63.000 euro aan stichtingskosten werd betaald.