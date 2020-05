Beleggers zien het zonnig in

De AEX stond om vijf voor vier 1,7% hoger op 533,2 punten. De AMX steeg 1,4% naar 704,3 punten.

Elders in Europa stortten beleggers zich ook op aandelen. De Franse CAC 40 won 1,7% en de Duitse DAX schoot zelfs 2,5% omhoog.

Wall Street blijft vandaag dicht vanwege Memorial Day.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan schrijft het optimisme vooral toe aan het meevallende vertrouwenscijfer van Duitse ondernemers. „Ze zijn nogal positief voor de toekomstige ontwikkeling. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de verbetering van de gezondheidssituatie, wat de kans vergroot dat de economie versneld verder open gaat.”

Daarnaast wijst hij erop dat Japan deze week waarschijnlijk met een nieuw omvangrijk steunpakket komt. „Dit laat zien dat beleidsmakers wereldwijd in actie blijven komen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.”

Over het bericht dat Gileads medicijn remdesivir minder goed werkt tegen het coronavirus dan eerder gehoopt, maakt Juvyns zich weinig zorgen. „De markten prijzen geen snelle lancering van een medicijn of vaccin in. De focus ligt meer op de afnemende intensiteit van het virus en het feit dat we hier nu beter mee kunnen leven dan een paar maanden geleden. Dit betekent ook dat de economieën verder geopend kunnen worden. Uiteraard blijft het risico van een tweede besmettingsgolf wel aanwezig.”

De beleggingsstrateeg vertrouwt er ook op dat de situatie tussen de VS en China niet uit de hand gaat lopen. „Gezien de vrij onzekere toestand in de wereld kunnen we dergelijke geopolitieke spanningen niet gebruiken. Ik verwacht dat de partijen op zoek zullen gaan naar de-escalatie. China zal beleggers ook niet willen afschrikken door Hongkong te verzwakken.”

Juvyns toont zich niettemin enigszins voorzichtig over aandelen. „De aandelenkoersen zijn al fors hersteld en een game changer is nodig om positiever te worden. Dat zou overeenstemming over een Europees economisch herstelfonds tijdens de eurotop donderdag kunnen zijn. Enkele landen zoals Nederland zijn nog tegen het pakket waarover Merkel en Macron vorige week overeenstemming bereikten, maar kunnen door enkele compromissen mogelijk overgehaald worden.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management is nog wat terughoudender. „Beleggers nemen de slechte macrocijfers voor lief vanuit het idee dat het ergste achter de rug is. Het gevaar bestaat dat de beurzen te ver doorschieten.”

Schutte constateert dat het verschil in waardering tussen zogenoemde waardeaandelen en groeiaandelen wel erg fors is opgelopen. „Techbedrijven zoals Adyen doen het er g goed, terwijl onder meer de traditionele banken erg goedkoop lijken. Er komt een moment dat dit gaat draaien. Toch adviseer ik niet stevig hierop in te zetten, aangezien een dergelijke situatie mogelijk nog lange tijd aanhoudt.”

In de AEX ging Unibail Rodamco Westfield met een plus van 7,4% aan kop. De winkelverhuurder herstelde daarmee iets na de neergang van rond de twee derde sinds begin dit jaar.

Galapagos pluste 4,3%. Het vertrouwen van beleggers in het biotechnologieconcern keerde terug nadat het aandeel op Hemelvaartsdag in de uitverkoop ging door tegenvallende onderzoeksresultaten.

Adyen werd 3,8% meer waard, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering die dinsdag vanaf tien uur digitaal gehouden wordt. De betalingsdienstverlener is dit jaar de winnaar in de AEX met een plus van meer dan 60%.

ABN Amro en speciaalchemieconcern DSM bleven met verliezen van respectievelijk 1,5% en 1% achter.

Bij de middelgrote fondsen was Basic-Fit met een plus van 6,8% de grootste winnaar. Blijkbaar zijn beleggers de kans hoger in gaan schatten dat sportschool eerder open mogen dan pas op 1 september.

Air France KLM steeg 3,1%. Minister Hoekstra van Financiën moet dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het luchtvaartconcern kleur bekennen bij de stemming over de bonus van topman Ben Smith. Bovendien moet er straks mogelijk meer belastinggeld in Air France KLM, want de aandeelhouders beslissen morgen over een mogelijke aandelenemissie.

BAM pakte er 1,9% bij. Het bouwbedrijf heeft samen met recyclingspecialist Banzo voor €5,6 miljoen beslag gelegd bij de gemeente Amsterdam, omdat de afvalverwerker van de stad weigert de rekening voor zijn nieuwe recyclinginstallatie te betalen.

Flow Traders, die gebaat is bij grote schommelingen op de beurzen, bleef achter met een verlies van 1,4%.

Smallcap Accell snelde 5,2% vooruit. De rijwielfabrikant merkt dat de vraag naar elektrische fietsen snel is toegenomen sinds de coronacrisis.

