Topper en flopper leiden in hogere AEX

De AEX stond om kwart over twaalf 1,1% hoger op 530 punten. De AMX steeg 0,9% naar 701,1 punten. De koersenborden in Parijs (+1,4%) en Frankfurt (+1,9%) kleurden nog groener.

De beurzen in New York en Londen zijn vandaag dicht. Wall Street sloot vrijdagavond vrijwel onveranderd. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 1,7% hoger. De koersen in Tokio werden gestuwd door berichten dat Japan met een nieuw steunpakket van omgerekend €852 miljard komt.

De Europese beurzen kregen vanochtend een extra zet in de rug, toen bleek dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie iets is hersteld. De zogenoemde IFO-index kwam deze maand uit op een stand van 79,5 tegen een herziene score van 74,2 in april. Economen hadden voor mei op een herstel tot 78,5 gerekend.

Voor negatieve berichten zoals dat Gileads medicijn tegen het coronavirus minder goed zou werken dan eerder gehoopt en de verder toegenomen spanningen tussen de VS en China hadden beleggers daarentegen weinig aandacht. Zo verklaarde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur dat de VS mogelijk sancties zullen opleggen aan China als dat land de omstreden veiligheidswet invoert in Hongkong.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management verbaast zich enigszins over het enthousiasme bij beleggers. „Ze nemen de slechte macrocijfers voor lief vanuit het idee dat het ergste achter de rug is. Het gevaar bestaat dat de beurzen te ver doorschieten.”

Schutte constateert dat het verschil in waardering tussen zogenoemde waardeaandelen en groeiaandelen wel erg fors is opgelopen. „Techbedrijven zoals Adyen doen het er g goed, terwijl onder meer de traditionele banken erg goedkoop lijken. Er komt een moment dat dit gaat draaien. Toch adviseer ik niet stevig hierop in te zetten, aangezien een dergelijke situatie mogelijk nog lange tijd aanhoudt.”

In de AEX ging Unibail Rodamco Westfield met een plus van 7% aan kop. De winkelverhuurder herstelde daarmee iets na de neergang van rond de twee derde sinds begin dit jaar.

Adyen werd 5,3% meer waard, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering die dinsdag vanaf tien uur digitaal gehouden wordt. De betalingsdienstverlener is dit jaar de winnaar in de AEX met een plus van meer dan 60%.

Galapagos pluste 3%. Het vertrouwen van beleggers in het biotechnologieconcern keerde terug nadat het aandeel op Hemelvaartsdag in de uitverkoop ging door tegenvallende onderzoeksresultaten.

Speciaalchemieconcern DSM en maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway bleven met verliezen van 1,2% achter.

Bij de middelgrote fondsen was Basic-Fit met een plus van 7,3% de grootste winnaar. Blijkbaar zijn beleggers de kans hoger in gaan schatten dat sportschool eerder open mogen dan pas op 1 september.

Air France KLM steeg 3,5% hoger. Minister Hoekstra (Financiën) moet dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het luchtvaartconcern kleur bekennen bij de stemming over de bonus van topman Ben Smith. Bovendien moet er straks mogelijk meer belastinggeld in Air France KLM, want de aandeelhouders beslissen morgen over een mogelijke aandelenemissie.

Fugro (+1,9%) liet weten de eerste betaling te hebben ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). De bodemonderzoeker ontving $17,3 miljoen van de transactie, die vorig jaar werd aangekondigd.

Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe verloor na de stevige neergang van vorige week in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers nog een 0,6%.

Smallcapfonds Accell snelde 4,9% vooruit. De rijwielfabrikant merkt dat de vraag naar elektrische fietsen snel is toegenomen sinds de coronacrisis.

De lokaal genoteerde investeerder Value8 mocht 2,3% bijschrijven. Value8 en Kersten Hulpmiddelen meldden gesprekken te voeren met de curatoren van het failliet verklaarde Hulpmiddelencentrum over een mogelijke doorstart. Hulpmiddelencentrum had een kleine 400 medewerkers in dienst, verspreid over tien vestigingen en vijf winkels.

Kiadis Pharma werd 3,3% hoger verhandeld. Het farmaciebedrijf presenteert eind deze week gegevens over zijn NK-celtherapie op het congres van de International Society of Cell & Gene Therapy.

