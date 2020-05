Unibail wint op zonnige AEX

Rond 9.10 uur stond de AEX-index 0,7% hoger op 528,3 punten. De AMX steeg 0,6% naar 698,7 punten.

De beurzen in New York en Londen zijn vandaag gesloten. Wall Street eindigde vrijdagavond vrijwel onveranderd. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 1,7% hoger. De koersen in Tokio werden gestuwd door berichten dat Japan met een nieuw steunpakket van €852 miljard komt.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar de spanningen tussen de VS en China. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien verklaarde dat de VS mogelijk sancties zullen opleggen aan China als dat land ervoor kiest de omstreden veiligheidswet in te voeren om meer grip te krijgen op het autonome Hongkong. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagde juist over ’een politiek virus’ dat in de VS heerst en waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog.

In de AEX was Unibail de koploper met een winst van 3,2%. Het vastgoedfonds krabbelde daarmee iets op na de zware verliezen van de afgelopen tijd.

Adyen werd 2,4% meer waard. De beurskoers van de betalingdienstverlener brak deze maand door de magische grens van €1000 en nadert inmiddels al bijna weer de €1200. Speciaalchemieconcern DSM (-0,1%) had een mindere start van de handelsdag.

Bij de middelgrote fondsen koerste Air France KLM 1% in de plus. Minister Hoekstra (Financiën) moet dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het luchtvaartconcern kleur bekennen bij de stemming over de bonus van topman Ben Smith. Bovendien moet er straks mogelijk meer belastinggeld in Air France KLM, want de aandeelhouders beslissen morgen over een mogelijke aandelenemissie.

Fugro (+3,1%) was de grootste stijger in de AMX. De bodemonderzoeker liet weten de eerste betaling te hebben ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). Fugro ontving $17,3 miljoen van de transactie, die vorig jaar werd aangekondigd.

De lokaal genoteerde investeerder Value8 mocht 1,4% bijschrijven. Value8 en Kersten Hulpmiddelen meldden gesprekken te voeren met de curatoren van het failliet verklaarde Hulpmiddelencentrum over een mogelijke doorstart. Hulpmiddelencentrum had een kleine 400 medewerkers in dienst, verspreid over tien vestigingen en vijf winkels.

