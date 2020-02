Eigenaar vergeet bankrekening met $5 miljoen erop

Hij werkte veel in het buitenland. In 2016 ontving de Belastingdienst financiële gegevens van twee rekeningen van hem uit de Verenigde Staten. Op een rekening stond 800.000 Amerikaanse dollars en op de andere ongeveer 5 miljoen Amerikaanse dollars.

Nadat de man hierover werd ondervraagd door de FIOD en door de Belastingdienst zei de man dat hij inderdaad de rekening met de waarde van 800.000 Amerikaanse dollars heeft verzwegen om geen belasting te hoeven betalen.

Ongeloofwaardig

De rekening van 5 miljoen zei hij echter gewoon vergeten te zijn. „Dat is ongeloofwaardig”, vond de officier van justitie volgens de gepubliceerde uitspraak.

De man in kwestie had gewoon toegang tot internetbankieren en kon zijn rekeningen op elk moment inzien. Hij heeft ook nog eens in Amerika een gereduceerd belastingtarief van 15% over zijn spaarcenten betaald. Daarbij heeft hij tegen de Amerikaanse fiscus gezegd dat hij hiervoor in aanmerking zou moeten komen omdat hij een buitenlander is, en dus ook in Nederland belasting over zijn geld moet afdragen. Normaal gesproken zou het Amerikaanse belastingtarief 30% zijn.

Philip Morris

De man verdedigde zichzelf door te zeggen dat de rekening van 5 miljoen ooit door zijn werkgever, Philip Morris, was geopend, en dat hij ’tot zijn verbijstering’ pas in 2016 na contact met zijn bank achter het bestaan van de rekening kwam. Hij zei dat het ging om een optieregeling, met opties en aandelen.

De politierechter is van mening dat wel bewezen is dat de rekening van $800.000 opzettelijk niet is aangegeven. Hij gaat zover met de ex-Philip Morris medewerker mee, dat hij wel echt denkt dat de man de rekening van 5 miljoen echt is vergeten.

Voor de ontduiking van belasting over de andere rekening veroordeelt de politierechter de man tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Er wordt de man geen geldboete opgelegd, omdat de man dus deels wordt vrijgesproken van de belastingfraude.

Consequenties

Steven Oomens van belastingblad Fiscaal up to Date noemt het een interessante casus. „De strafvervolging heeft ook voor de Belastingdienst consequenties. Meneer moet vanzelfsprekend wel belasting betalen over de eerder niet-aangegeven bankrekening, maar een boete voor een onjuiste aangifte kan hij van de Belastingdienst niet meer krijgen omdat hij strafrechtelijk is vervolgd.”