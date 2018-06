Beleggingsfondsen zien vermogen stijgen

Beleggingsinstellingen profiteerden volgens DNB van koerswinsten op aandelen en obligaties. Zij haalden een rendement van in totaal 3,7 procent. Zowel het rendement op aandelen (4,7 procent) als dat op staatspapier (2,9 procent) en bedrijfsobligaties (2 procent) droeg positief bij.

Het rendement op beleggingen leverde daarmee een veel grotere bijdrage aan de stijging van het fondsvermogen dan de netto-inleg. De inleg bij de beleggingsinstellingen steeg per saldo met 6,7 miljard euro. Dat was hoofdzakelijk te danken aan pensioenfondsen, die 8,2 miljard euro inlegden.

Huishoudens onttrokken voor het achtste kwartaal op rij geld aan de beleggingsinstellingen, ditmaal 0,7 miljard euro. In totaal hebben huishoudens dit jaar 1,6 miljard euro weggehaald bij beleggingsinstellingen. Dat is net zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.