Premium Het beste van De Telegraaf

Column: brengt BBB ons land naar een AAA-status?

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Je moet wel gek zijn om in dit land een bedrijf te beginnen. Ⓒ ANP/HH

„We’re the only bank in the world with a AAA-status.” Kent u Jochem de Bruin nog? Het personage in Rabo-reclame van vijftien jaar terug. Dat was kort voor de bankencrisis. Deze week zagen we dat banken nog altijd kwetsbaar zijn wanneer klanten hun geld weghalen. Er sneuvelden twee cryptobanken, het Amerikaanse SVB moest worden gered en zelfs Credit Suisse verkeert in zwaar weer. De zogenaamde BBB-rating onderschrijft diens kwetsbare positie.