Pech voor Amerikaanse: bank hoeft cheque niet te accepteren

Premium Binnenland

Mysterieuze dood Lisette (26) na cafébezoek: ’Onderzoek moeilijker dan het lijkt’

Wat is er gebeurd nadat Lisette Elzinga, een vriendin en drie mannen het café in Heerenveen verlieten? De onderste steen moet bovenkomen in het onderzoek naar de dood van Lisette Elzinga (26). Dat willen de politie en burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.